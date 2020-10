Meteo în weekend. Când vom scăpa de ploi

13:50

Din toate promisiunile electorale ale candidaților la funcția de președinte de la alegerile din 1 noiembrie, doar Andrei Năstase are propuneri legate de modificarea Constituției, spune fostul șef de stat, Vladimir Voronin. „Până astăzi eu numai de la Năstase am auzit ceva bun legat de modificarea Constituției dacă el o să fie ales președinte. Și […] Articolul Vladimir Voronin: „Numai de la Năstase am auzit ceva bun legat de modificarea Constituției, dacă va fi ales președinte” apare prima dată în Cotidianul.