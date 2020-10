DOC // Atenție! Vezi care sunt noile restricții impuse pentru moldoveni

22:10

Nicolas Sarkozy, fostul președinte al Franței, a fost pus sub acuzare pentru constituire de frup infracțional într-o anchetă privind suspiciuni de finanţare a campaniei sale prezidenţiale în 2007. Noul dosar îi agravează situaţia, în contextul în care mai are alte două procese pe rol, relatează vineri AFP, potrivit Agerpres. După patru zile de audiere şi un interogatoriu