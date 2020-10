Cod galben de înghețuri

17:50

Franța a înregistrat, duminică, cel mai mare număr de infectări cu noul coronavirus de la începutul pandemiei – 26.896, în contextul în care țara pare că a intrat în al doilea val, alături de restul Europei, relatează CNN. Cifrele, publicate pe site-ul autorității sanitare din Franța, arată un număr ridicat... The post Valul doi în Europa. Franța înregistrează cel mai ridicat număr de infectări cu coronavirus de la începutul pandemiei appeared first on Portal de știri.