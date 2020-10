Directorul OMS: Secțiile de terapie intensivă ar putea ajunge la limită în următoarele săptămâni. Ce spune despre tratamentul COVID-19

19:10

În plin sezon de viroze, ne-am amintit de imunitate. Și nu de oricare, ci de cea a deputaților. Acum un an, cinci aleși din actualul Parlament - Ilan Șor, Marina Tauber, Reghina Apostolova, Petru Jardan și Vladimir Cebotari - rând pe rând au rămas fără imunitate parlamentară. Și... gata. După știri la temă, scandal, boicotare de ședințe, discursuri inspirate de la tribuna Parlamentului, imunitatea deputaților n-a mai fost pomenită practic deloc în decurs de un an. Mai mult, recent, ca de aniversare, Tauber și Apostolova au fost scoase de sub urmărire penală. Felicia Nedzelschi de la AGORA și Ștefan Grigorița de la Radio Europa Liberă au aflat mai multe despre imunitatea parlamentară, procedura de lipsire a acesteia și dacă ea poate fi reîntoarsă sau nu.