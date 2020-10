Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte solicită Comisiei Electorale Centrale să asigure funcționalitatea sistemului de înregistrare video pe tot parcursul zilei votării

17:00

Marți, 6 octombrie, Asociația Presei Independente (API) a prezentat primul raport de monitorizare a presei on-line în perioada și campania electorală pentru alegerile prezidențiale 2020. Raportul a cuprins perioada 15-30 septembrie curent și datele de monitorizare a 12 portaluri informaționale[1]. Monitorizarea are loc în cadrul Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte și va continua până ...