Disney a introdus un avertisment mai ferm legat de rasismul din animațiile sale

18:30

Liderul misiunii Markus Rex a declarat că el și echipa sa de 300 de oameni de știință din 20 de țări au văzut „un loc cu adevărat fascinant și de o frumusețe unică”. „Chiar ar trebui să facem tot posibilul pentru a păstra această lume… pentru generațiile viitoare. Am văzut cum Oceanul Arctic moare. Am văzut acest proces chiar în afara geamurilor noastre sau atunci când am pășit pe gheața fragilă”, a declarat Rex în timpul unei conferințe de presă. Înainte de întoarcerea la portul din Bremerhaven...