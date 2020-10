La mulți ani, Victor Peicov!

12:10

În urmă cu un an, pe 21 septembrie – Ziua Internațională a Pacii, Organizația Națiunilor Unite atrăgea atenția asupra importanței combaterii schimbărilor climatice ca un mod de a proteja și promova pacea în întreaga lume. Sub deviza „Climate Action for Peace” (Acțiuni climatice pentru pace) ONU vorbea la vremea respectivă despre puterea fiecărui om de … Articolul Ziua Internațională a Păcii 2020 – Împreună modelăm pacea! apare prima dată în Olympic Moldova.