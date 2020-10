Vladimir Putin a propus prelungirea cu un an fără precondiții a tratatului de dezarmare nucleară cu Statele Unite

14:00

Conform recensământului din anul 2004 populația satului Copanca, situat în zona de securitate de la Nistru, este de 5 mii locuitori, dar ei spun că au rămas nici 3 mii. Majoritatea au și cetățenia transnistreană. La piața locală poți cumpăra cu lei moldovenești, dar și cu ruble transnistrene. Sătenii se plâng de drumurile proaste, relatează corespondenta Europei Libere, Valentina Ursu, și speră ca la 1 noiembrie, alegerile prezidențiale să fie câștigate de politicianul care va duce R. Moldova pe o cale mai bună. „Dacă vreți să vă spun cestno (sincer), apoi dintr-un sat care a fost cel mai frumos în Sovietski Soiuz (Uniunea Sovietică), din satul nostru a rămas așa că nici cu rușii, nici cu moldovenii.”Europa Liberă: De ce?„De atâta că la noi o bucată de sat îi de ruși, dar o bucată de sat îi de moldoveni.”Europa Liberă: Dar ce valoare, ce preț are votul cetățeanului?– „Eu știu ce valoare el are?... Nu-i prea tare prețios.”Europa Liberă: Dar promisiunea pe care o face politicianul are valoare?– „Trebuie să așteptăm bine și să fie pace, să nu fie război, să nu fie alegerile cu bătaie, să se înțeleagă conducătorii unul cu altul și să ne conducă cineva, să ne conducă, nu să se gândească să facă ca în Europa. Las’ să plătească ca în Europa, da, să-mi dea trei mii de evro și-apoi eu aș trăi ca în Europa.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție aici, la Copanca, și întrebăm sătenii ce așteaptă de la 1 noiembrie, de la alegerile prezidențiale.– „Așteptăm ceva bun, poate ceva schimbări, să aibă oamenii locuri de muncă, să fie un salariu stabil, cu medicina ceva de făcut ca să fie mai bine pentru bolnavi, pentru oamenii care au nevoie. Vin la magazin și nu au bani de pâine, n-are lumea, moare lumea de foame. Dar cineva îi vede, îi întreabă, îi știe? Iaca, eu lucrez la magazin, eu văd situația zi de zi.”Europa Liberă: Vin oameni care iau pe datorie?– „Desigur! Jumătate de sat îi așa. Lumea vine fără bani. Dar aiștia de la magazin ce fac cu impozitele acestea pe care noi le achităm? Acestea-s impozite?! Ne pune nouă, un magazin așa de mic și atâta plată să avem noi să plătim. De unde? Doamne ferește, asta-i ceva strașnic!”Europa Liberă: Cel care va ajunge președinte, va fi capabil să rezolve problema transnistreană, sunteți aici, în imediata vecinătate a regiunii separatiste?– „Dacă o să fie ales un om cumsecade, poate și a hotărî întrebările, să nu fie corupție, să fie un om cinstit și cred că totul o să se reguleze.”Europa Liberă: Cum vedeți viitorul satului și statului?– „Cred că spre Europa mai bine, îmi pare ceva mai stabil.”Valentina Ursu, Europa Liberă, a făcut un popas aici, la Copanca...– „După Dodon...”Europa Liberă: A fost dl Dodon aici? – „Da!...”Europa Liberă: Ce așteptări aveți de la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie?– «Ой!» (Vai!) La urma urmei, numai nu Dodon, numai nu Dodon! Aș vrea Maia Sandu, dar nu știu cum se vor depăna evenimentele, dar numai nu Dodon, că-i Doamne, Doamne... Dacă mai vine încă pentru 4 ani Dodon, îi gata cu Moldova noastră.”Europa Liberă: Ce trebuie să facă cel care va obține încrederea cetățenilor la aceste alegeri prezidențiale?– „Cel mai important lucru e să unească ambele fronturi așa-zise ale politicii moldovenești – Estul și Vestul. În primul rând, toți oamenii să îi unească, să nu fie președintele la unul și dușman la altul.”Europa Liberă: Dar de ce această divizare a societății?– «Ой!» (Vai!) Asta-i divizare a societății, pentru că aiști care-s veniți de la Voronin nu se pot debarasa de ruși, de politica rusească, de ideologia asta a lor puternică. De fapt, au ideologie puternică rușii, dar tineretul trebuie să înțeleagă că viitorul nostru e în Europa.”Europa Liberă: Ca să fie soluționată problema transnistreană, câți ani ar mai trebui, ar mai putea să treacă?– „Se poate rezolva într-un an-doi. Principala-i toată corupția, corupția ține politica în mâini și poporul nostru mioritic îi foarte blând și, în același timp, și naiv, nu vreau să spun alt cuvânt.” Europa Liberă: La alegeri o să mergeți?– „Numaidecât! Asta nici nu se discută...”Europa Liberă: De ce este importantă prezența la vot?– „Pentru ca să-mi exprim părerea mea, să nu vină altul și să arunce acolo buletinul pentru mine, dar să se audă vocea mea.”