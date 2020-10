Igor Dodon spune că este gata să amnistieze femeia cu cinci copii, judecată la șase ani de pușcărie pentru escrocherie

13:20

Porțiunea de drum dintre satul Săiți și orașul Căușeni va fi inclus în programul de reabilitare a drumurilor pentru anul 2021. Anunțul a fost făcut de Igor Dodon în cadrul emisiunii live. • “Nu o dată am mers pe acest traseu, chiar săptămâna asta am fost la Căușeni. Cred că în anul viitor vom face tot posibilul ca acest traseu să fie inclus în programul de reabilitare a drumurilor”, a spus Igor Dodon, fiind întrebat de către un localnic despre soarta acestui traseu. Traseul Căușeni – Săiți are o...