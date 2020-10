Statele membre OSCE, informate despre degradarea drepturilor omului în stânga Nistrului

13:40

Virusul COVID-19 are capacitatea de a bloca durerea și masca boala în stadiile incipiente, pe măsură ce se răspândește în tot corpul, arată un nou studiu, citat de jurnaliștii de la DailyMail. Studiu: Coronavirusul poate bloca durerea Oamenii de știință, care au efectuat cercetări pe șoareci, au descoperit că proteina... The post COVID-19 poate păcăli organismul. Motivul pentru care putem să fim infectați și să nu știm appeared first on Portal de știri.