Cu suportul UE, o tânără din Nisporeni își dezvoltă un atelier de croitorie

Parcurile eoliene offshore vor genera suficientă energie electrică pentru a alimenta fiecare casă din Marea Britanie în decurs de un deceniu, a promis premierul Boris Johnson, potrivit BBC. Acesta a vorbit în cadrul conferinței partidului conservator, unde a anunțat creearea unui fond de 160 de milioane de lire sterline care...