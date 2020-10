Astronomii ar fi descoperit deja planete mult mai locuibile decât Pământul

05:00

Berbec Astazi trebuie sa va puneti toata increderea in propriile voastre forte; nu va fi o zi usora, asa ca este mai bine sa fiti pregatiti sa va bazati, in primul rand, pe voi insiva, fara a astepta, in mod expres, sprijinul celor din jur. Din pacate, contextual astral anunta inadvertente in relatiile cu cei cu care colaborati; vor exista probleme de incredere, chestiuni cu impact negativ ...