Vladimir Voronin spune că s-a dezamăgit de Maia Sandu, după ce aceasta a plecat intenționat de la guvernare

„Niciodată nu am avut încredere în Renato Usatâi. M-ați auzit vreodată vorbind despre asta? Nu am avut, nu am și nu o să am niciodată încredere în acest om”, a declarat Sandu la întrebarea dacă are încredere în liderul Partidului Nostru.Maia Sandu l-a acuzat pe Renato Usatâi de colaborare cu oligarhul Vlad Plahotniuc.„Apropo, el face parte din aceeași categorie de oameni cu Plahotniuc, pentru că au făcut împreună afaceri, împreună au discutat pe cine să „omoare” și pe cine să nu „omoare”. Sunt oameni din aceeași categorie și acum se războiesc”, a afirmat Maia Sandu.Lidera PAS a mai spus că exclude o alianță între PAS și Partidul Nostru.„Am spus categoric, Partidul Nostru, PSRM și alții ca ei sunt partide care nu împărtășesc valorile europene. Ceea ce promovăm noi este modelul occidental de dezvoltare.