După ce s-a reparat drumul în localitatea Obileni din raionul Hâncești, un investitor italian își extinde afacerea

Modul în care a fost sărbătorit ieri Hramul Chișinăului a adus un plus valoare la cultura și tradițiile naționale. Primarul general Ion Ceban spune că și-a dat seama o dată în plus cât de mult este nevoie de a crește potențialul oameni de creație, pentru a crea istoria neamului. „Țin minte fiecare urare și fiecare [...] Articolul Ion Ceban, după Hramul de ieri: Mi-am dat seama o dată în plus cât de mult este nevoie de a crește potențialul oameni de creație apare prima dată în Telegraph Moldova.