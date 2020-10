VIDEO: Impactul crizei COVID asupra pietei asigurarilor din Romania - editie speciala a XPRIMM Time for Business

17:15

Desi timpul s-a scurs in acelasi ritm in aceasta perioada in care o lume intreaga a trait sub taisul sabiei COVID-19, perceptia generala este ca nu au trecut doar cateva luni, ci ani intregi de la startul pandemiei. Asistam la o noua realitate, inclusiv in industria de asigurari. Cum a reactionat industria de asigurari din Romania la aceasta pandemie si, in special, GENERALI Romania? Sunt doar cateva dintre intrebarile la care a raspuns Ales TAUSCHE, Member of the Board, GENERALI Romania, in cea mai recenta editie a emisiunii XPRIMM Time for Business.