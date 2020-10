Știi ce zi e azi? Sunt marcate trei Zile internaționale foarte importante

10:00

Directroul Spitalului din Ungheni, a explicat, pentru Sănătate info, căror factori se datorează succesul obținut de instituția medicală în ultimii ani.[caption id="attachment_52627" align="aligncenter" width="2847"] Fotografie din arhiva EXPRESUL[/caption]„Noi nu lucrăm pentru performanță, ci să îndeplinim angajamentele pe care le luăm față de CNAM și de populația pe care o deservim”, a declarat dânsul, apoi a precizat: „Clar că dorim să facem performanță în actul medical, să introducem noi metode de tratament”.Pe parcursul anului 2019, medicii din spitalul din Ungheni au realizat tromboliza medicamentoasă în infarctul miocardic, iar rezultatele, afirmă directorul, sunt bune.Potrivit dânsului, anul trecut instituția nu și-a permis să facă anumite investiții în infrastructură. „Nu am făcut mai investiții în infrastructură sau aparate performante, pentru că am luat instituția cu 7 milioane de lei datorii, pe care trebuie să le întoarcem. Alte surse financiare nu am avut, dar încercăm să facem față situației cu ceea ce avem”, a explicat Andrei Alexeev.De notat că, potrivit datelor prezentate de CNAM, Spitalul Raional Ungheni este finanțat pentru anul acesta cu 65 de milioane 784 de mii 63 de lei.Ceea ce a reușit să dezvolte în ultimii ani Spitalul Raional Ungheni sunt operațiile de protezare de șold. „La capitolul operații, practicăm chirurgia minim-invazivă. Am introdus, conform proiectului de stat, operațiile de protezare de șold. Am trimis la specializări în București și Ankara 3 specialiști”, spune directorul.Există, însă, o problemă: achizițiile și aprovizionarea cu cele necesare pentru a efectua aceste intervenții. Sunt organizate licitații, după care au loc contestări, iar timpul trece. Spitalul așteaptă luni în șir completele pentru protezarea de șold.Perioada de spitalizare este în medie de 7 zile/pat. Asta, pentru că la Ungheni funcționează o secție de psiho-narcologie, unde spitalizarea unui pacient este și de 20-30 de zile. Funcționează și secția de boli cronice, geriartrie, unde perioada de spitalizare este mai mare. Pe de altă parte, se practică și spitalizarea pentru o zi. ”Pacientul a fost operat și în aceeași zi externat”, explică directorul Alexeev.Cât privește numărul nașterilor, acestea sunt în scădere. „Nu am avut nașteri mai multe, sunt în scădere ca peste tot în Moldova. Cândva am avut 2 mii de nașteri pe an. În 2019 am avut o mie 200 de nașteri, anul acesta și mai puține, probabil. Populația reproductivă pleacă în străinătate, rămân copii și vârstnicii”, afirmă Andrei Alexeev.Reamintim că, pentru activitatea din 2019, Spitalul Raional din Ungheni s-a clasat pe locul I, fiind urmat de spitalele raionale din Cahul, Cantemir, Drochia și Comrat.