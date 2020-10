Infidelitatea bărbaţilor este legată de probleme la serviciu – studiu

Potrivit explicaţiilor psihologilor, comportamentul bărbaților la locul de muncă este strîns legat de comportamentul lor în viața personală. Bărbații care au probleme la locul de muncă au mult mai multe șanse să-şi înşele soţiile. La aceasta concluzie au ajuns oamenii de știință, transmite Proceedings of the National Academy of Sciences. Psihologii au găsit profiluri de bărbați de diverse profesii

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Noi.md