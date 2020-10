DOVEZI pentru CEC: COPII implicați fără jenă în AGITAȚIA ELECTORALĂ pentru candidatul IGOR DODON.!

23:30

Fragment al documentarului House of Numbers: Anatomy Of An Epidemic Inventatorul testului PCR, Kary Mullis, care a primit Premiul Nobel pentru chimie din 1993 pentru acest lucru, a spus că nu există dovezi științifice că HIV (virusul imunodeficienței umane) este o posibilă cauză a SIDA (sindromul imunodeficienței dobândite). Oamenii de...