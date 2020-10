„Excursie panoramică” din Turnul de Apă // FOTO

17:15

Doi deputați de la partidul PRO Moldova, condus de Andrian Candu, au declarat că la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie o susțin pe Violeta Ivanov, candidatul PP Șor. Este vorba despre Corneliu Padnevici și Gheorghe Brașovschi.„În această campanie electorală am ajuns în situația să fac alegerea cui să ofer votul meu. În condițiile în care guvernarea a călcat în picioare expresia voinței a mii de oameni și l-a eliminat ilegal pe Andrian Candu, candidatul Partidului PRO MOLDOVA din cursa prezidențială, trebuie să aleg dintre concurenții rămași. Opțiunea mea este pentru candidatul pe care îl cunosc personal, de capacitățile căruia sunt sigur și am avut ocazia să mă conving de faptul că pune preț pe fapte. Am decis că voi vota pentru doamna Violeta Ivanov. Voi susține candidatul pe care îl cunosc bine”, a scris pe pagina sa de Facebook parlamentarul Corneliu Padnevici.„O cunosc pe dna Violeta Ivanov de mai mult timp. Am fost colegi și am lucrat cot la cot pentru a face lucruri bune pentru Sângerei. Mare păcat că actuala guvernare într-un mod atât de abuziv a eliminat candidatul Pro Moldova din alegeri. Ar fi fost un bun președinte dl Candu. Dar în condițiile în care nu avem propriul candidat ar fi păcat ca voturile alegătorilor de bună credință să fie irosite. Consider că dna Ivanov are calitățile necesare, este un bun profesionist și o voi susține la alegerile din 1 Noiembrie 2020”, a scris deputatul Gheorghe Brașovschi.Ulterior, PRO Moldova a venit cu o precizare pe Facebook, în care menționează că susținătorii și membrii formațiunii pot să susțină candidatul care le pare mai potrivit pentru funcția de președinte. Oricine, numai nu Igor Dodon. Totodată, în mesaj este precizat că orice opinie, cu privire la alegerile prezidențiale, exprimată public de către membrii PRO Moldova reflectă exclusiv poziția lor personală și nu poziția oficială a partidului.