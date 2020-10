Jurnal TV a mințit că autoritățile noastre nu au făcut interpelări către București cu privire la Plahotniuc

11:30

„MAIA SANDU: Niciodată nu am avut încredere în Renato Usatîi! În Renato Usatîi nu am avut niciodată încredere. M-ați auzit dvs vreo dată vorbind despre asta? Nu am avut, nu am și n-o să am niciodată încredere în acest om. Apropo el face parte din aceeași categorie de oameni cu Plahotniuc pentru că e clar că au făcut împreună afaceri, împreună au discutat pe cine să omoare, deci sunt oameni exact din aceeași categorie și acum se războiesc. JURNALIST: Deci PN este exclus din lista PAS-ului pentru o eventuală coaliție? MAIA SANDU: Am spus asta de multe ori. Categoric!”Precizăm că marți, în data de 13 octombrie, în spațiul public a apărut o scrisoare a Maiei Sandu expediată către Andrei Năstase, Dorin Chirtoacă, Octavian Țîcu, Tudor Deliu și Renato Usatîi. În această scrisoare Sandu îi invită pe contracandidații săi să facă o coaliție în aceste alegeri prezidențiale.