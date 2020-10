Încă un deputat din PRO Moldova anunță că o va susține pe Violeta Ivanov la alegerile prezidențiale

14:10

Cu ocazia hramului orașului, ambasadorul Marii Britanii în Chișinău , Steven Fisher, a recitat o strofă din Imnul Chişinăului. Hey Chisinau, it is your day! You are a historic and fascinating city. I have a long list of friends and family who cannot wait to visit you once you-know-what has passed. La Multi Ani, Chisinau!...