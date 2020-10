(foto) „Francezii au Bulevardul Champs-Élysées, noi avem Piața Centrală”. Cum un tânăr spune „La mulți ani” Chișinăului printr-o serie de fotografii

17:30

Serviciul Fiscal de Stat amintește că persoană fizică care are un venit anual impozabil mai mic de 360 000 de lei are dreptul la o scutire în sumă de 24 000 de lei pe an. Dacă venitul depășește suma prestabilită, atunci contribuabilul nu mai poate uza de dreptul de scutire.