CEC a început tipărirea primelor buletine de vot pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie

Unul din elementele cruciale ale funcționării statelor este desfășurare procesului electoral. Dacă acesta are loc cu restanțe și iregularități, atunci cel mai mult are de suferit imaginea țării pentru partenerii internaționali, investitori și înșiși cetățeni. Este important ca alegerile prezidențiale să fie desfășurate cu respectarea tuturor convențiilor și standardelor, în plină transparență, astfel încât să fie ales președinte un candidat care are o legitimitate care nu este pusă sub semnul întrebării de absolut nimeni. Declarațiile aparțin ambasadorului Poloniei în Republica Moldova, Bartłomiej Zdaniuk, făcute la dezbaterile publice: „Alegerile prezidențiale în diasporă și geopolitica”, organizate de Agenția de presă IPN.