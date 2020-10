La mulți ani, Chișinău! Ce evenimente vor avea loc de Hramul capitalei

21:10

Manchester City, vicecampioana Angliei, are un lot în valoare de 1,036 miliarde de euro, cu 22 de milioane de euro mai mult decât acum un an, creşterea fiind remarcabilă în condiţiile pandemiei de coronavirus. Echipa antrenată de Pep Guardiola este urmată la distanţă considerabilă de PSG, al cărei lot este cotat la 888 de milioane de euro, cu 25 de milioane de euro mai puţin decât în 2019. Pe locul trei este cealaltă mare formaţie din Manchester, United, cu 844 de milioane de euro, în creştere c...