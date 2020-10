Vortex polar deasupra Europei. În unele țări stratul de zăpadă atinge aproape un metru

07:40

Mercur intra in miscare retrograde in Scorpion. Fii pregatit pentru ultima parte a anului transformational 2020. Mercur retrograd se va mai intoarce in scorpion pana in anul 2025. Scorpionul este semnul alchimiei, al renasterii si iti ofera acum cazanul de topire. Soarele intra in opozitie cu Marte retrograde si el. Adevarul va iesi la iveala. Si daca nu va iesi, va trebui sa-l descoperi tu insuti. Mercur nu iti va da alta optiune.