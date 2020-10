GRECO salută abandonarea proiect de lege privind evaluarea extraordinară a judecătorilor

19:00

În acest an Hramul capitalei va fi sărbătorit altfel, spune primarul general Ion Ceban. Chiar dacă nu va fi concert în Piața Marii Adunări Naționale, în fiecare sector va suna muzica. Ceban spune că în acest an va fi un program divers, în aer liber, care să prezinte capitala, în condiții pandemice.