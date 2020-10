DOC // Scrisoarea Maiei Sandu către 5 candidați de pe dreapta. Semnal de disperare a candidatului PAS?

10:50

“Iată că în 2019, printr-o lege căreia i s-a atrbuit retroactivitate, colegii noștri de la PAS, împreună cu colegii noștri de laPSRM, și-au ]mpărțit niște bani din alegerile prezidențiale”, a declarat liderul PPDA.În replică, lidera PAS, Maia Sandu, a declarat că legislația electorală a fost modificată deoarece s-a schimbat modalitatea de alegere a președintelui.„În toamna anului trecut, când am modificat legislația electorală, am corectat legea pentru finanțarea campaniei la prezidențiale, pentru că s-a schimbat modalitatea de alegere a președintelui. Noi am ajustat legea și din momentul în care am ajustat legea am beneficiat de anumite resurse în acest context”, a declarat Maia Sandu.