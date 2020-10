Agricultură, industrie și noi locuri de muncă – subiectele discutate de Igor Dodon cu sătenii din Costești

12:45

Finanțarea partidelor politice este un nou măr al discordiei dintre PAS și PPDA. În cadrul ultimei ediții a emisiunii În Profunzime, de la Pro TV Chișinău, liderul Platformei DA, Andrei Năstase a reproșat PAS că a votat cu PSRM retroactivitatea legii privind finanțarea partidelor politice, astfel ca partidul Maiei Sandu să primească bani de la bugetul de stat pentru participarea la alegerile prezidențiale din 2016.“Iată că în 2019, printr-o lege căreia i s-a atrbuit retroactivitate, colegii noștri de la PAS, împreună cu colegii noștri de laPSRM, și-au împărțit niște bani din alegerile prezidențiale”, a declarat liderul PPDA.În replică, lidera PAS, Maia Sandu, a declarat că legislația electorală a fost modificată deoarece s-a schimbat modalitatea de alegere a președintelui.„În toamna anului trecut, când am modificat legislația electorală, am corectat legea pentru finanțarea campaniei la prezidențiale, pentru că s-a schimbat modalitatea de alegere a președintelui. Noi am ajustat legea și din momentul în care am ajustat legea am beneficiat de anumite resurse în acest context”, a declarat Maia Sandu.