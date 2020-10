A băgat frica în locatarii unui bloc din sectorul Botanica. Un bărbat amenința că aruncă casa în aer dacă nu e lăsat să se sinucidă

10:50

„Moldova - o țară mică, dar nicidecum slabă" Interviu NM cu ambasadorul SUA în Moldova Dereck Hogan Galina Vasilieva, redactorul-șef al NM, a discutat cu Derek J. Hogan, Ambasadorul SUA în Moldova, despre principalele riscuri și pericole ale acestor alegeri prezidențiale, reglementarea transnistreană, plecarea lui Vladimir Plahotniuc din SUA, influența din exterior în Moldova, dar […]