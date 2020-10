Doi dintre candidații la prezidențiale, Igor Dodon și Dorin Chirtoacă: unul aflat sub controlul ANI, altul – sub urmărire penală

19:00

Ședința Comisiei Situații Excepționale în Sănătate Publică a raionului Cahul a decis introducerea unor restricții, care ar favoriza prevenirea și combaterea COVID-19. Printre restricțiile impuse de la 1 octombrie se enumeră: interzicerea pe toată perioada stării de urgență în sănătate publică, pe tot teritoriul raionului Cahul, organizarea adunărilor și/sau a evenimentelor în masă (culturale, de […]