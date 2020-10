+657 cazuri noi de COVID-19 în republică: Raionul Soroca a trecut pragul de 1200 cazuri de infectări

15:50

An de an, în satul Cosăuți, se organizează Festivalul de Romanță Românească „Anastasia Briciuc", care în 2020 a ajuns la cea de-a șasea ediție. Mâine, de la 9:00, la Palatul de Cultură din municipiul Soroca va avea loc preselecția pentru ediția din acest an. Deși festivalul urmează să aibă loc la 22 noiembrie, organizatorii urmează […]