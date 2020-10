Ce trebuie să știi înainte de a lua un credit de consum

13:50

Între 22 și 25 octombrie, dacă te afli în Republica Moldova, ai șansa să vezi unsprezece lungmetraje românești, în cadrul celei de-a șasea ediții a Zilelor Filmului Românesc (ZFR) din Republica Moldova. Timp de patru zile, cinefilii vor viziona filmele gratuit, pe noul site al evenimentului, zfrmd.ro, la orele indicate în program. Zilele Filmului Românesc […]