Modificarea datei desfășurării dezbaterilor publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind autorizarea plasării publicității exterioare în municipiul Chişinău”

14:30

Primăria municipiului Chișinău îndeamnă părinții a căror copii frecventează școlile și grădinițele din capitală, să respecte măsurile luate de instituțiile educaționale, în vederea prevenirii și stopării răspândirii virusului COVID-19. Viceprimarul capitalei, Angela Cutasevici, a informat luni, în cadrul ședinţei operative a serviciilor Primăriei, că redeschiderea și reluarea activității instituțiilor educaționale, în condițiile actuale de pandemia...