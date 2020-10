Italia a anunțat noi restricții în încercarea de a controla avansul pandemiei

10:00

Eurostat a comunicat recent datele cu privire la evolutia PIB-ului si componentelor in tarile membre ale Uniunii Europene in trimestrul II si prima jumatate a anului curent. Conform acestor statistici PIB-ul Zonei Euro (principalul partener economic al Romaniei) s-a ajustat pentru al doilea trimestru consecutiv in T2, cu o dinamica anuala in intensificare la 14.9%, arată o analiză publicată marți de economistul șef al Băncii Transilvania din România, Andrei Rădulescu, transmitehotnews.ro