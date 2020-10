Sophie Turner și Joe Jonas, la plimbare cu Willa, fiica lor de 2 luni (foto)

15:40

Dacă ai deschis Instagram-ul în ultimele zile sau te-ai uitat pe Netflix, cu siguranță ai văzut că există un nou show ce ne-a cucerit pe toți. Serialul „Emily in Paris” a fost lansat în sfârșit, iar persoana din spatele ținutelor personajului principal este Patricia Fields, ce s-a ocupat și de „Sex and the City”. Dacă […]