VICEPRIM-MINISTRA PENTRU REINTEGRARE ȘI AMBASADORUL LITUANIEI AU DISCUTAT DESPRE SITUAȚIA CURENTĂ ÎN DIALOGUL DINTRE CHIȘINĂU ȘI TIRASPOL

Infotag, 13 octombrie 2020 14:00

VICEPRIM-MINISTRA PENTRU REINTEGRARE ȘI AMBASADORUL LITUANIEI AU DISCUTAT DESPRE SITUAȚIA CURENTĂ ÎN DIALOGUL DINTRE CHIȘINĂU ȘI TIRASPOL

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