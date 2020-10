Blocul prăbușit de la Otaci va fi demolat. Anunțul făcut de guvern

11:40

Un tânăr de 21 de ani din localitatea Chirca, raionul Anenii Noi, a fost găsit duminică, 11 octombrie, strangulat într-o pădure. Descoperirea a fost făcută peste două zile după ce acesta a plecat de acasă. Mama băiatului le-a spus polițiștilor că acesta nu răspundea la telefon de mai mult timp, ceea ce a pus-o în […]