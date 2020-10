Donald Trump și-a reluat în forță mitingurile electorale: „Am fost bolnav. Acum spun că sunt imun”

16:50

Vicedirectorul Serviciului de Informații și Securitate, Artur Gumeniuc, neagă orice implicare în procesul de acordare a cetățeniei R. Moldova politicianului-fugar din România, Cristian Rizea. Reacția lui Gumeniuc a fost expediată către redacția noastră, după ce astăzi am preluat o investigație de la Gândul.ro, care demonstrează că politicianul român este sprijinit de serviciile secrete ruse, iar la Chișinău se află sub umbrele de protecție a lui Igor Dodon, Gumeniuc fiind cel care i-a făcut lui Rizea conexiunea cu Dodon. Totodată, în investigație Gumeniuc este acuzat că are legături strânse cu Serviciile ruse de informații.