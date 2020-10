Usatîi, fără mască la întrevederile cu cetățenii (FOTO)

20:20

Igor Dodon va insista pe majorarea suportului unic pentru pensionari de la 900 de lei la 1500 de lei. Ajutorul unic va fi alocat de două ori pe an pentru persoanele care primesc o pensie mică: în luna ianuarie și la 1 octombrie. Igor Dodon propune ca această sumă să fie majorată în fiecare an. […] Articolul Igor Dodon propune ca suportul unic pentru pensionari să fie majorat în fiecare an a apărut mai întâi pe LiveNews.MD.