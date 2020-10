„După Cortină” cu psihologul Anna Comendant: Când trebuie să mergi la psiholog, mituri despre psihologi și de ce despărțirile dor foarte mult (Video

09:50

Fotomodelul Alexandrina Țurcan a defilat complet dezbrăcată pe un pod din Paris într-un celebrul deja serial „Emily in Paris”. „Fetelor, mergeți la școală, altfel ajungeți ca mine, defilând goală pentru Netflix” a scris amuzată tânăra pe pagina sa de Instagram. View this post on Instagram Masha by @benpotier A post shared by @ alexandrina_turcan on […]