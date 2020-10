FOTO // STOP CADRU! Renato Usatîi nu știe cum să se protejeze de COVID-19. Iată ce spune politicianul

16:50

“Despre falsificarea alegerilor vor putea spune observatorii internaționali în ziua alegerilor și în perioada imediată. Spre deosebire de Belarus, cu care în mod eronat sunt trase paralele, în Moldova deja activează observatorii de lungă durată ai OSCE/ODIHR”, spune Cenușă.Totodată, politologul atrage atenția că aceste acuzații despre falsificare nu sunt susținute de rapoartele alternative elaborate de către Promolex.„Există câteva entități importante care ne pot ajuta să depistăm urmele falsificării: observatorii naționali și cei internaționali. După cum am scris mai sus, cu excepția observatorilor din CSI, in Belarus nu au operat niciun alt fel de observator. De aceea, probele aduse de opoziție au fost extrem de relevante și necesare pentru a deconspira frauda. Așa ceva este improbabil în Moldova, unde OSCE, ambasadele occidentale și societatea civilă are acces la procesul de monitorizare în lung și în lat”, mai spune Cenușă.