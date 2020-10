Autoritățile municipale au identificat două terenuri pentru construcția parcărilor multietajate. Unde se află acestea

11:30

Industria IT este din ce în ce mai prolifică, iar abilitățile tehnice au devenit un „must have” aproape în toate domeniile. Salariile competitive, mediul de lucru prietenos și politicile de fidelizare ale companiilor IT determină profesioniștii să evolueze constant și să atingă noi rezultate. Pasiunea pentru tehnologii, compilată cu o gândire strategică și multă curiozitate îți pot asigura un parcurs de succes. Iar asta indiferent dacă studiezi calculatorul din copilărie sau, pur și simplu, vrei o schimbare în carieră. Articolul (video) Află secretele celui mai dinamic și plătit job în IT de la Mihai Gatman, full stack developer apare prima dată în #diez.