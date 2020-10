GROUPAMA Asigurari: Seceta extrema a produs peste 80% din pagubele din anul agricol 2019-2020

16:30

Pandemia COVID-19 a accelerat schimbarile in rolul pe care guvernele il joaca pe scena de asigurari si, in acest context, pare inevitabil ca autoritatile din intreaga lume sa nu mai poata juca rolul de asiguratori de ultima instanta, in special din cauza cresterii nivelului datoriilor. Aceasta este concluzia raportului "Shaping a brighter world of work: The case for a new social contract", realizat de ZURICH Insurance Group si the Smith School of Enterprise & the Environment (University of Oxford), citat de Asia Insurance Review.