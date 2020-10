La Judecătoria Orhei ( sediile Central, Telenești și Rezina) a fost instituit regim special de muncă după înregistrarea a câtorva cazuri de COVID-19

11:45

Pe mii de tineri cu drept de vot din Republica Moldova scrutinul prezidențial din 1 noiembrie 2020 îi va prinde în alte localități decât cele de baștină. Este vorba în special despre studenții care învață în Chișinău, Bălți, Cahul, Comrat sau alte orașe. Așa cum au arătat rezultatele altor alegeri, faptul că nu dispun de ... The post Ca să voteze, studenții ar trebui să-și declare locul de ședere sau să obțină certificat pentru drept de vot first appeared on Radio Orhei.