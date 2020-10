VIDEO // După ce s-a folosit de Blocul ACUM, Maia Sandu l-a distrus fără nici o remușcare!

11:20

„Da, cu adevărat am fost apelată și am fost întrebată în contextul anulării scrutinului electoral, deci noi am menționat atunci ce măsuri s-au interprins, nimeni nu a insistat anularea. Din punct de vedere a sănătății publice, noi am spus care sunt rezultate și dacă vă aduceți aminte, noi nu am avut o distorsionarea atunci a sistuației epidemiologice, anume din considerentul că s-au respectat anume toate recomandările”, a declarat Viorica Dumbrăveanu.Într-o conferinţă de presă premergătoare alegerilor din Hânceşti, Andrei Năstase declara că „niciun vot nu costă cât viaţa unui om” şi că formaţiunea pe care o conduce ar accepta amânarea alegerilor.Totodată, amintim că numărul persoanelor infectate cu COVID-19, după alegerile din circumscripţia Hânceşti, a crescut rapid.