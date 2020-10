Cealaltă Basarabie, 10 Octombrie

21:00

Pentru a sărbători ziua în care legendarul John Lennon ar fi împlinit 80 de ani, clădirea Empire State din New York a fost decorată JOI cu un semn al păcii alb, care se rotea în vârful său, amintind de misiunea umanitară a fostului membru al trupei The Beatles. În New York, celebrul muzician britanic şi-a petrecut ultimii nouă ani din viaţă.