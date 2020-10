OMS îi îndeamnă pe liderii Europei să ia măsuri urgente: E îngrijorător

21:50

Rezultatele unui studiu publicat în New England Journal of Medicine arată că Remdesivirul scurtează timpul până la recuperare. Studiul a fost făcut pe 1.062 de pacienţi: unii au primit Remdesivir, unii placebo, transmite emedicina.md cu referire la zf.ro. New England Journal of Medicine a publicat sâmbătă rezultatele studiului făcut de National Institute of Allergy and […]