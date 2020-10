Șefa Secției medicină de familie de la AMT Centru, răpusă de COVID-19

21:50

Comisia Europeană a semnat, joi, un acord cadru cu compania americană Gilead pentru achiziția a 500.000 de scheme de tratament cu Remdesivir, cu posibilitatea de achiziție a unei cantități suplimentare de alte 500.000 scheme de tratament. Medicamentul va fi distribuit statelor membre, Marii Britanii, dar și altor state candidate pentru...