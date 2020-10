Despre campaniile de advocacy altfel. Cum le desfășurăm eficient și cu impact

22:40

Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis constituirea a 139 de secții de votare în străinătate care vor fi deschise în 36 de țări. Aici ar trebui să voteze cel puțin 60.030 de moldoveni care s-au înregistrat prealabil pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020. CEC afirmă că lista a fost aprobată conform metodologiei propuse de societatea civilă. În replică, organizațiile membre ale Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte susțin că erau necesare și consultări publice înainte de adoptarea acestei decizii, iar procesul de adoptare a deciziei nu a fost transparent.Mitrofan Curti este originar din satul Ciorna, raionul Rezina, dar de șase ani locuiește cu familia în Țările de Jos (n.r. Olanda), fiind angajat la Universitatea Tehnică din Eindhoven. Chiar dacă se află departe de țară, Mitrofan își exercită dreptul la vot în timpul alegerilor din Republica Moldova: „Din 2012 am început masteratul în Varșovia, Polonia, și tot timpul m-am străduit să profit de șansa de a vota. Cred că în Țările de Jos am votat de trei ori”. Tânărul spune că va merge să voteze și în acest an, împreună cu familia sa, la secția de votare din sediul misiunii R. Moldova din Haga care este singura secție…