Donald Trump va fi supus unui control medical în direct la TV. Care e acum starea lui

19:10

Primarul Iași-ului, Mihai Chirica, a fost confirmat pozitiv cu Covid-19. Redăm mai jos mesajul integral al Primarului: Mihai Chirica: ,,Dragi ieșeni, Fidel promisiunii făcute de a fi întotdeauna sincer cu dumneavoastră, concetățenii mei, vreau să vă anunț că am fost depistat pozitiv la testul pentru COVID-19. Am făcut acest test după ce am aflat că o […]